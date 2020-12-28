Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

28.12.2020 09:41
Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 6, Bitlis'te 2, Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika


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