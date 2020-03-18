Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesindeki, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için çığ ve kar uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesindeki, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için çığ ve kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgar genellikle doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yerel olarak kuvvetli esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 8, Hakkari'de 5, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.

Çığ uyarısı

Kar erimeleri ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istenen bölgede, kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskınları, ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi ile çatı uçmalarına karşı gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldı.

Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:18 Kaynak: AA

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