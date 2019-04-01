Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'daki 4 İl İçin Yağış Uyarısı

Doğu Anadolu'daki 4 İl İçin Yağış Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'daki 4 İl İçin Yağış Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.


Gece buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklığında önemli değişiklik görülmeyecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Hakkari'de sıfır, Bitlis'te 1, Van'da 2, Muş'ta 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 9, Muş'ta 8, Hakkari'de 5, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde ise hava çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olacak.

Bölge genelinde yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:07 Kaynak: AA

Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
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