Doğu Anadolu'daki 4 ilde 352 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 4 ilde 352 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 352 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta 352 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 352 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta 352 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 245 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Köy yollarında dondurucu soğukta kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, zaman zaman tipi nedeniyle de zor anlar yaşıyor.

Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları sonucu 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı yollarda karla mücadele ediyor.


Ekipler, köy yollarında yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars

Kars'ın Selim ilçesi Aşağı Damlapınar, Yukarı Damlapınar ve Mollarmustafa köy yollarında, kar yağışı ile tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için kar küreme çalışması yapıyor.

Tunceli

Tunceli'de yoğun tipi nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi 5 ekiple, kapalı köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler
YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:03:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'daki 4 ilde 352 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]