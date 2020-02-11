Doğu Anadolu'daki 4 ilde 425 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 4 ilde 425 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 425 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 425 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 425 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 425 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan 218 mahallenin yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Köy yollarında dondurucu soğukta kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, zaman zaman tipi nedeniyle de zor anlar yaşıyor.

Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı yollarda karla mücadele ediyor.

Ekipler, köy yollarında yeniden ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Erzincan


Erzincan'da kar 32 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle ilçelerden Otlukbeli'de 1, Çayırlı'da 5, Kemaliye'de 5, Refahiye'de 7, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 4 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarında 12 ekip, 12 greyder, 4 dozer, 15 kepçe ve 6 bıçaklı kamyonla yol açma çalışması yürütüyor.

Tunceli

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 59 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresine bağlı 5 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmalarını soğuk hava ve tipi olumsuz etkiliyor.

Iğdır

Iğdır'da kardan kapanan 60 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında hummalı çalışma başlattı.

Kapalı 60 köy yolunu yeniden ulaşıma açan ekipler, yol genişletme çalışması yürütüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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