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Doğu Anadolu'daki 4 ilde 519 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 519 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

28.01.2022 10:42
Doğu Anadolu'daki 4 ilde 519 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 519 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 519 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı kent genelinde 75 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş geçitleriyle Van-Bitlis kara yolunda yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk havanın etkili olduğu Erciş ilçesindeki Çatakdibi Mahallesi'nde 20 metre yüksekliğindeki su deposu dondu. Mahalleli su deposunun altında ateş yakarak buz kütlelerinin çözülmesini sağladı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 37 köy ve 118 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 165 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde bazı vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Sabah saatlerinde Bitlis- Tatvan kara yolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Muş

Muş'ta bir haftadır aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ile ilçelere bağlı 124 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarının kentte ulaşımı aksattığını, kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda biriktirdikleri kar kütlelerini kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

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Hakkari, Bitlis, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 4 ilde 519 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'daki 4 ilde 519 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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