Kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 581 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde vatandaşlar, araçlarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Soğuk havanın etkisiyle su depoları ve akarsuların donduğu ilçelerde, itfaiye ekipleri çatılarda boyları 2 metreyi aşan buz sarkıtlarını temizledi.