Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava genel olarak az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgede öğle saatlerinden sonra Ardahan ile Iğdır'ın geneli, Kars'ın kuzeyi ve Ağrı'nın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 8, Erzurum ile Erzincan'da 10, Iğdır'da 13 ve Tunceli'de 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 36, Iğdır ve Erzincan'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 25 derece olacak.