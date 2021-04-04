Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar bekleniyor

04.04.2021 10:37
Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak,

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile akşam saatlerinde Erzincan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın da güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan ve Iğdır'da 4, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 17, Ağrı ve Kars'ta 11, Erzurum ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 125, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 83 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Ardahan, Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar bekleniyor - Son Dakika


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