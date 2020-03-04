Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı - Son Dakika

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Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı
6 saat önce
Sözveren Mahallesi yolu Çığın düştüğü yolda ekiplerin çalışması Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 59 yoldan 44'ü açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:05 Kaynak: AA
Sözveren Mahallesi yolu
Çığın düştüğü yolda ekiplerin çalışması Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 59 yoldan 44'ü açıldı. Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sözveren Mahallesi'nin çığ düşmesi sonucu kapanan yolda, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması devam etti.
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