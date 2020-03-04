Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı

6 saat önce

Sözveren Mahallesi yolu Çığın düştüğü yolda ekiplerin çalışması Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 59 yoldan 44'ü açıldı.

Sözveren Mahallesi yolu

Çığın düştüğü yolda ekiplerin çalışması Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 59 yoldan 44'ü açıldı. Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sözveren Mahallesi'nin çığ düşmesi sonucu kapanan yolda, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması devam etti.

Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:05 Kaynak: AA
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