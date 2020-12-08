Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum , Kars , Ağrı ve Ardahan 'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?