Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'daki 4 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 4 ilde sağanak bekleniyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'daki 4 ilde sağanak bekleniyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Erzincan, Kars ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, Ağrı genelinde 60 ila 90 kilometre hızında kuvvetli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 16, Erzincan ve Tunceli'de 13, Ağrı'da 7, Erzurum'da 6, Kars ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 27, Erzincan'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 21, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 18 derece olacak.
Yetkililer, Ağrı genelinde beklenen kuvvetli fırtınada olası ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:23 Kaynak: AA
Kars, Erzincan, Ardahan, Erzurum, Güncel
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