Doğu Anadolu'daki 4 ilde sağanak etkili olacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise aralıklı sağanak etkisini gösterecek.

Bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfırın altında 1, Erzurum'da 0, Kars ve Ağrı'da 1, Tunceli'de 4, Erzincan'da 7, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 15, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 13 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 83 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.