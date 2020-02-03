Doğu Anadolu'daki 5 ilde 137 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 5 ilde 137 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 5 ilde 137 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde, kar ve tipi nedeniyle 137 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'daki 5 ilde 137 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde, kar ve tipi nedeniyle 137 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süre önce başlayan kar yağışı ve tipi sebebiyle kapanan 158 mahalle yolundan 124'ü, Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Ekipler, kapalı olan 34 mahalle yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzincan


Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan merkezdeki 2, ilçelerden Çayırlı'da 11, Kemah'ta 10, Kemaliye'de 1, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 13, Tercan'da 10 ve Üzümlü'deki 2 köyün yolunu açmak için çalışmalar yapılıyor.


Karla mücadele çalışmaları, 9 ekip tarafından 12 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 19 kepçe ve kar makineleriyle yürütülüyor.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları yüzünden, Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde birer köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor.

Iğdır

Iğdır'da da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapanan 60 köy yolunun 44'ünde, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresine bağlı 5 ekibin, 16 köye yeniden ulaşım sağlanması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Tunceli

Kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de ise 34 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 4 karla mücadele ekibi, köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Ekiplerin çalışmalarını yüksek kesimlerde yer yer görülen tipi olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Otlukbeli, Kemaliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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