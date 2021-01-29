Doğu Anadolu'daki 5 ilde 359 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 5 ilde 359 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

29.01.2021 12:25
Doğu Anadolu'daki 5 ilde 359 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 359 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 359 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum'da etkisini sürdüren kar nedeniyle kırsaldaki 13 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da kent merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı 5, ilçelerden Çayırlı'da 20, İliç'te 10, Kemah'ta 10, Kemaliye'de 20, Otlukbeli'de 7, Refahiye'de 25, Tercan'da 15, Üzümlü'de 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, köy yollarının ulaşıma açılması için 10 greyder, 8 kepçe, 4 bıçaklı kamyon desteğiyle 8 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirdi.

Tunceli

Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar sebebiyle merkeze bağlı 10 köy ve ilçelerden Çemişgezek'te 4, Hozat'ta 18, Mazgirt'te 21, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 34, Pertek 'te 12, Pülümür'de ise 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 54 iş makinesi ve 112 personel ile kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Ağrı

Ağrı'da kar ve tipi dolayısıyla 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Özel İdaresi ekipleri, köy yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Iğdır

Iğdır'da yağışının ardından karla kaplanan 21 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Kent merkezi ve Tuzluca ilçelerine bağlı söz konusu köylerin yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Erzincan, Tunceli, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 5 ilde 359 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Günlü kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi Sürüklenen cips standının peşinden depar atan esnaf, sosyal medyada gündem oldu Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik
Gıdadaki fahiş fiyatlara karşı Bakanlık harekete geçti: Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak Gıdadaki fahiş fiyatlara karşı Bakanlık harekete geçti: Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak         
12:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan rehin alınan 15 Türk denizci hakkında umut veren açıklama: Güzel haberler alacağız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan rehin alınan 15 Türk denizci hakkında umut veren açıklama: Güzel haberler alacağız         
12:07
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı         
11:45
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi         
08:16
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 12:45:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'daki 5 ilde 359 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei