Doğu Anadolu'daki 5 ilde 359 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 359 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum'da etkisini sürdüren kar nedeniyle kırsaldaki 13 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da kent merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı 5, ilçelerden Çayırlı'da 20, İliç'te 10, Kemah'ta 10, Kemaliye'de 20, Otlukbeli'de 7, Refahiye'de 25, Tercan'da 15, Üzümlü'de 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, köy yollarının ulaşıma açılması için 10 greyder, 8 kepçe, 4 bıçaklı kamyon desteğiyle 8 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirdi.

Tunceli

Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar sebebiyle merkeze bağlı 10 köy ve ilçelerden Çemişgezek'te 4, Hozat'ta 18, Mazgirt'te 21, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 34, Pertek 'te 12, Pülümür'de ise 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 54 iş makinesi ve 112 personel ile kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Ağrı

Ağrı'da kar ve tipi dolayısıyla 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Özel İdaresi ekipleri, köy yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Iğdır

Iğdır'da yağışının ardından karla kaplanan 21 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Kent merkezi ve Tuzluca ilçelerine bağlı söz konusu köylerin yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.