Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ile Erzurum'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 12, Erzurum'da 13, Ağrı'da 16, Erzincan'da 19, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 35, Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 28, Kars ve Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.