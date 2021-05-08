Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 0, Kars'ta 1, Erzurum ve Ağrı'da 4, Erzincan'da 9, Tunceli'de 10, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 29, Erzincan ve Iğdır'da 26, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 22, Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.