Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

28.05.2021 09:29
Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor, System.String[]

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 11, Tunceli'de 14, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 33, Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika


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