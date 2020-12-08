Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı - Son Dakika

- Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesindeki 5 ilde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Kars'ta 5, Ardahan'da 7 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan kar yağışı Erzincan'ın yüksek noktalarında yüzünü gösterdi. Erzincan - Sivas kara yolu üzerindeki Kızıldağ ve Sakaltutan geçitleri ile Ahmediye Geçidinde zemin karlanırken ilgili ekiplerde herhangi bir olumsuz hadise yaşanmaması için çalışmalarını yürütüyor.