Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkili olacak

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesindeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkili olacak, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesindeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın batı kesimlerinin aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Kars'ta 11, Ardahan'da 7, Iğdır'da 5, Erzurum'da 4, Tunceli'de 1 ve Erzincan'da ise sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Erzincan'da 7, Tunceli'de 6, Ardahan ve Erzurum'da 2, Kars'ta sıfır, Ağrı'da ise sıfırın altında 3 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 12, Erzurum'da 7 ve Kars'ta 3, kayak merkezlerinden Palandöken'de 76, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 18 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde özellikle gece ve sabah kuvvetli buzlanma ile don olayının beklendiğini, bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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