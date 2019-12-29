Doğu Anadolu'daki 5 ilde yağış bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde yağış bekleniyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde aralıklı yağış beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'daki 5 ilde yağış bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde aralıklı yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlı olacak. Erzincan geneli ile Erzurum'un kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer illerde ise kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 4, Ardahan'da 5, Kars'ta 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 8, Erzincan'da 6, Tunceli'de 4, Ardahan'da 2, Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da sıfır derece olması öngörülüyor

Bölgede kar kalınlığı Erzurum ve Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Ardahan'da 1, kayak merkezlerinden Palandöken'de 27, Cıbıltepe'de 26 ve Ergan'da 23 santimetre ölçüldü.

Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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