Doğu Anadolu'daki 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzincan'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan ve Iğdır'da saatte 40-60 kilometre kuvvetinde, Erzurum'un güneyi ile Erzincan ve Ağrı'da ise saatte 60-90 kilometre hızında eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgar, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.