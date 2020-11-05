Doğu Anadolu'daki 6 ilde aralıklı sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde aralıklı sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgedeki Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da aralıklı sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, aralıklı orta kuvvette, zamanla kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Erzurum ve Ağrı'da 5, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9, Iğdır'da 10 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 16, Ağrı ve Iğdır'da 15, Ardahan'da 13, Erzurum'da 11, Tunceli'de 12, Kars'ta 10 derece olacağı tahmin ediliyor.