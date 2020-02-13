Doğu Anadolu'daki 6 ilde bin 514 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 6 ilde bin 514 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 6 ilde bin 514 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Doğu Anadolu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta bin 514 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'daki 6 ilde bin 514 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Doğu Anadolu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta bin 514 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkisini sürdüren, zaman zaman yoğunlaşan ve halen yağmaya devam eden kar yağışı ile tipi yüzünden Erzurum'da 549 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Köy yollarında dondurucu soğukta kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, zaman zaman tipi nedeniyle de zor anlar yaşıyor.


Ağrı


Ağrı'da etkili olan yoğun kar ve yağışı ve tipi nedeniyle 324 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği de sorumluluk alanındaki yollarda kapalı olan yolları açmak için çalışma yürütüyor.


Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 30, ilçelerden Refahiye'de 70, İliç'te 58, Kemaliye'de 35, Otlukbeli'de 9, Çayırlı'da 40, Tercan'da 60, Kemah'ta 57 ve Üzümlü'de 13 olmak üzere 372 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarında 12 ekip, 12 greyder, 4 dozer, 15 kepçe ve 6 bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışması yapıyor.

Kars

Kars'ta da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte olumsuz hava koşulları yüzünden ilçelerden Digor'da 4, Kağızman'da 7, Sarıkamış'ta 2, Selim'de 3 köy yolu olmak üzere 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli


Tunceli'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 karla mücadele ekibi, ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için aralıksız çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ekiplerin çalışmalarını yüksek kesimlerde yer yer etkisini artıran kar yağışı, sis ve tipi olumsuz etkiliyor.

Ardahan


Ardahan'da da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor


Posof ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 29 köyle ulaşım sağlanamıyor.


Yetkililer, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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