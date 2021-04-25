Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgedeki rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, yer yer kuvvetli esecek.

Rüzgarın saatteki hızının 60 ila 80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen bölgede, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 6, Tunceli ve Iğdır'da 10, Erzincan'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Erzurum'da 21, Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.