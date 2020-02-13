Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir aralıklı kar yağışının görüldüğü bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak.

Yağışlar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur, zamanla kar, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar şeklinde düşecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 11, Ağrı ve Erzurum'da 10, Ardahan'da 9, Erzincan'da 8, Tunceli'de 7, Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Tunceli'de 1, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunması dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.