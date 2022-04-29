"Bayramınız kemerli olsun" denetimi yapıldı - Son Dakika
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"Bayramınız kemerli olsun" denetimi yapıldı

29.04.2022 21:27

Denetimden görüntü Vali Hüseyin Öner'in sürücülerle konuşması ARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner de beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile Ardahan-Göle kara yolunun kontrol noktasındaki denetime katıldı.

Denetimden görüntü

Vali Hüseyin Öner'in sürücülerle konuşması ARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner de beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile Ardahan- Göle kara yolunun kontrol noktasındaki denetime katıldı.

Denetimde sürücülere kolonya ve araçtaki çocuklara şeker ikram edilerek uyulması gereken trafik kuralları hatırlatıldı.

Vali Öner, denetimlerin vatandaşın can güvenliği ve huzuru için yapıldığını anlatarak, yolculuk yapanların emniyet kemerlerini takıp trafik kurallarına riayet etmesini istedi.

Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun denetimi yapıldı
YORUMLAR
500
Vali Taşbilek'ten 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Vali Taşbilek'ten 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Ordu'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bayramınız kemerli olsun" denetimi yapıldı - Son Dakika
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