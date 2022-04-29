"Bayramınız kemerli olsun" denetimi yapıldı - Son Dakika

Denetimden görüntü
Vali Hüseyin Öner'in sürücülerle konuşması ARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner de beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile Ardahan- Göle kara yolunun kontrol noktasındaki denetime katıldı.
Denetimde sürücülere kolonya ve araçtaki çocuklara şeker ikram edilerek uyulması gereken trafik kuralları hatırlatıldı.
Vali Öner, denetimlerin vatandaşın can güvenliği ve huzuru için yapıldığını anlatarak, yolculuk yapanların emniyet kemerlerini takıp trafik kurallarına riayet etmesini istedi.
Kaynak: AA
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