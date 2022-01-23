Doğu Anadolu'daki 66 köy ve mahalle yolu kapandı - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 66 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da iki gün önce etkili olan karın ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte karla mücadele ekipleri ulaşımın sağlanamadığı 54 kırsal mahalle yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Hacıali köyü yolunun açılması için çalışma başlattı.

Iğdır

Iğdır'da da yüksek kesimli bölgelerde etkili olan tipiden dolayı 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars- Digor kara yolunda yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu bölgede ekipler, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için çaba sarf ediyor.