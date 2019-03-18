Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'daki 7 İl İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'daki 7 İl İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'daki 7 İl İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava sabah az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın gece ilk saatlerde Ağrı ve Iğdır'da hafif kar yağışlı olacak.

Bölgede sabah ile gece saatlerinde sis ve pus ile buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 10, Kars'ta 7, Ardahan'da 5, Iğdır ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 2, Ağrı'da sıfır derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 20, Erzurum'da 10, Ardahan ve Kars'ta 2 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan'da 180, Palandöken'de 116, Konaklı'da 96, Kars Sarıkamış'ta 84, Yalnızçam'da 11 santimetre kaydedildi.

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, dik ve eğimli yerlerde ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:14 Kaynak: AA

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