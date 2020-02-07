Doğu Anadolu'daki 7 ilde 608 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 7 ilde 608 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 608 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 608 köy ve mahalle yolunda ulaşım yapılamıyor.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 608 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 608 köy ve mahalle yolunda ulaşım yapılamıyor.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir aralıklarla etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 449 mahalle yolu, Ağrı'da 15, Erzincan'da 44, Tunceli'de 34, Iğdır'da 54, Ardahan'da 6, Kars'ta ise 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için söz konusu illerde Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelere bağlı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.


Karla mücadele çalışmaları çerçevesinde bazı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açan ekiplerin, karla mücadele çalışmaları dozer, greyder, kepçe ve bıçaklı kamyonlar desteğinde yürütülüyor.


Bölgede özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kuvvetli fırtına, tipi ve sis, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Ağrı'da cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, temizlenen karları kamyonlarla şehrin dışına çıkarıyor.

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzurum'da çıkan yangında 10 ev, 6 ahır kül oldu
Son gelen doğal afetlerden sonra Erzurum esnafı doğaya 2001 ekmek bıraktı Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:17:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'daki 7 ilde 608 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]