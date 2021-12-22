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Doğu Anadolu'daki 7 ilde 736 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 736 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

22.12.2021 10:29

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Iğdır ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 736 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Iğdır ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 736 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir etkili olan ve özellikle dün yoğunlaşan kar yağışı sebebiyle Erzurum'da kapanan çok sayıda kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesinin gece boyunca devam eden çalışmalarıyla yolların açıldığı kentte halen 372 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını rotatif ve iş makineleri ile sürdürüyor.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 4 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Kağızman ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapalı.

Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı

Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle 237 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi ekipleri 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple yolları açmaya çalışıyor.

Ekipler, zaman zaman tipinin etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yolları açmakta güçlük çekiyor.

Ardahan

Ardahan'da da yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Posof içesinde 48 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İlçe özel idare ekipleri karla mücadele ve bu yolları ulaşıma açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kent merkezine bağlı 1 ve ilçelerden Hozat'ta 6, Nazımiye'de 5, Ovacık'ta 8, Pülümür'de ise 21 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışıyor.

Iğdır

Iğdır'da da yüksek kesimli bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle Aras Dağları ve Ağrı Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Erzincan

Erzincan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 5, Tercan'da 7 ve Kemah'ta 1 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin bu yolları açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 736 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'daki 7 ilde 736 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'daki 7 ilde 736 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'daki 7 ilde 736 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Hisarcık, Erzurum, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 7 ilde 736 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'daki 7 ilde 736 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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