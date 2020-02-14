Doğu Anadolu'daki 7 ilde 791 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 7 ilde 791 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 791 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Doğu Anadolu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da 791 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 791 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Doğu Anadolu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da 791 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 202 mahalle yolu, Ardahan'da 21, Tunceli'de 116, Kars'ta 25, Iğdır'da 17, Erzincan'da 278, Ağrı'da 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için söz konusu illerde Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelere bağlı karla mücadele ekibinin çalışmaları sürüyor.

Dondurucu soğukta kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, zaman zaman tipi nedeniyle de zor anlar yaşıyor.

Karla mücadele ekipleri söz konusu illerde kapanan yolları açmak için çok sayıda dozer, greyder, kepçe ve bıçaklı kamyon desteğinde çalışmalarını yürütüyor.

Ardahan, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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