Doğu Anadolu'daki 7 ilde 857 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 857 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu 227 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum-Ağrı E-80 kara yolunda da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kars

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Digor'da 3, Selim'de 4 köy yolu kapandı.

Soğuk hava dolayısıyla Kars Çayı'nın bir bölümü ve bazı ağaçların dalları buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını, üzerine battaniye ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan

Ardahan'da karla mücadele ekipleri, yolu kapanan Posof ilçesine bağlı 10 köye ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı göletler buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Tunceli

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 155 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, karla mücadele çalışması başlattı.

Yüksek kesimlerde yer yer etkili olan kar yağışı ve tipi, ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

Iğdır

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor.

Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan köylere yeniden ulaşım sağlanması için İl Özel İdaresine bağlı 5 ekibin çalışmaları sürüyor.

Iğdır-Ağrı kara yolu Pamuk Dağı Geçidi'nde de yer yer tipi etkili oluyor.

Ağrı

Ağrı'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışma başlattı. Karayolları 123. Şube Şefliği personeli ise sorumluluk bölgelerindeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Eleşkirt ilçesinde de belediye ekipleri yol ve kaldırımlardaki kar kütlelerini temizledi.

Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 4, ilçelerden Çayırlı'da 15, İliç'te 25, Kemah'ta 20, Kemaliye'de 5, Otlukbeli'nde 2, Refahiye'de 60, Tercan'da 25 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere 158 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarında 12 ekip, 12 greyder, 4 dozer, 15 kepçe ve 6 bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışması yürütüyor.