Doğu Anadolu'daki 7 ilde 857 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 7 ilde 857 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 857 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ulaşıma kapanan yollarda çalışma başlatıldığı bildirildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanındaki yollarda iş makineleriyle çalışma başlatıldığı ve yoğun bir mücadele yürütüldüğü ifade edildi.

Vatandaşlardan Osman Nuri, yağışın yaşamı olumsuz etkilediği ve kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 857 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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