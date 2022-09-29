Doğu Anadolu'daki 7 ilde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'daki 7 ilde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

29.09.2022 13:55
Doğu Anadolu'daki 7 ilde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

Doğu Anadolu'daki 7 ilde, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Polis Amca İlköğretim Okulu önünde yapılan uygulamada, Vali Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve öğrenciler yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet eden Memiş, trafik kurallarının önemine işaret ederek öğrencilerle yoldan geçen sürücülere bu kuralların yer aldığı broşür verdi.

???????Memiş, burada yaptığı açıklamada, sürücülerin yaya önceliği uygulamasına zaman zaman riayet etmediğini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kurala uymamız gerekiyor ama ne yazık yeterince uymadığımızı görüyoruz. Zaman zaman yaya geçidinde durarak yayaya yol veren araçlara arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı anları da gördük. Bu farkındalığın artması için yapılan program çok yerinde bir uygulama. Bu farkındalığı ilkokul çağındaki evlatlarımıza vermeye çalışıyoruz."

Ardahan

Ardahan'daki program, Kazım Karabekir Caddesi'nde 23 Şubat İlkokulu önünde yapıldı.

Programda yaya geçitlerini öğrencilerle boyayan Vali Hüseyin Öner, "Kampanyamız 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu'. Biz de bunu uygulamak ve bu farkındalığı oluşturmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Öner, öğrencilerle sohbet edip çikolata ikram etti.

Öner, sürücülere ise trafikte yaya önceliğine ilişkin farkındalık oluşturmak için bazı broşürler dağıttı.

Tunceli

Tunceli'de de Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Bulvarı'nda yaya geçidi boyama etkinliği düzenlendi.

Uygulama kapsamında kentteki ana arterler ve caddeler ile okul çevrelerindeki yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler çizildi.

Vali Özkan, trafikte yaya önceliğinin oluşturulması amacıyla sürücülerle sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kars

Kars'ta da Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz'ün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Öksüz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

Yoldaki yaya geçitlerini öğrencilerle kırmızıya boyayan Öksüz, trafikte yayalara öncelik tanınmasını istedi.

Iğdır

Iğdır'da da Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Kurtuluş İlkokulu önündeki etkinlikte öğrenciler ellerindeki Türk Bayrağı ve çeşitli dövizlerle okullarının önündeki yaya geçidine yürüdü.

Etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar yaya geçidinin ilk şeridini kırmızıya boyadı.

Sarıibrahim, öğrencilerle sohbet edip trafik kurallarının önemine işaret etti.

Ağrı

Ağrı'daki etkinlik ise Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi önünde bulunan yaya geçidinde yapıldı.

Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile ellerinde Türk bayrakları olan ilkokul öğrencilerine trafik kurallarıyla ilgili çeşitli broşürler dağıttı.

Etkinlikte öğrencilerle yaya geçidini boyayan Varol, yayaların trafikte önceliği olduğunu ve özellikle okul bölgelerinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Polis ekipleri de çocuklara düdük hediye etti.

Erzincan

Erzincan'da ise Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu önünde yer alan yaya geçidinde etkinlik yapıldı.

Vali Mehmet Makas, etkinlikte öğrencilerle bir süre trafik kurallarına ilişkin sohbet ederek, yaya geçidini boyadı.

Etkinlikte polis ve jandarma ekipleri de öğrencilere boyama kitabı armağan etti.

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Kaynak: AA

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