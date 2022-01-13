Doğu Anadolu'daki 7 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'deki aralıklı kar yağışı devam edecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus görülecek bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Tunceli ve Erzincan'da 1 derece olurken sıfırın atlında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 3, Ağrı'da 1, Erzurum ve Iğdır'da 0 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 4, Ağrı'da 2, Erzincan'da 1, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölgede kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, vatandaşlar ile ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.