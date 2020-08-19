Doğu Anadolu'daki 7 ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 7 ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bakanlıktan gönderilen genelge kapsamında Erzurum kent merkezi ve ilçelerde ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, bilardo salonları ve bilumum tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanan denetimler başladı.

Polis, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri ile tüm kamu kurumları, görev alanlarında vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik genelge kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Erzurum'da Vali Vekili Yıldız Büyüker de polis ekipleriyle kentin en işlek noktalarından Terminal Caddesi'nde denetimlere katıldı. Caddeki kafe, lokanta, market ve alışveriş yerlerine giden Büyüker, buralardaki vatandaşlara ve mekan sahiplerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için hatırlatmalarda bulundu. Kentte, emniyetten yetkililerin de aralarında bulunduğu ekipler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerinde, bankalar, taksi durakları, çorbacılar, lokantalar ve kahvehanelerin bulunduğu işletmelerde denetimlerde bulunarak işletme sahiplerini ve vatandaşları uyulması gereken konularda uyardı.

Vatandaşların yoğun olduğu kent meydanlarında da denetim yapan ekipler, kentin farklı noktalarındaki halk otobüsleri, minibüs ve araçlarda da kontroller yaptı. Ekipler, kent merkezinde farklı birçok noktada araçlardan anons yaparak ve yaya denetimlerle, vatandaşların maske takmaları, sosyal mesafe kuralına ve hijyen kurallarına uymalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Ardahan

Ardahan'daki tedbirlerin denetimini Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki ekip yaptı. Vali Öner ve beraberindekiler, Kongre Caddesi PTT Kavşağı'nda başladıkları denetimi kent otogarına kadar sürdürdü. Bizzat esnafı ziyaret edip müşterilere tedbirler konusunda bilgi veren Öner, tedbirlere uyanlara teşekkür etti.

Öner, gazetecilere, denetimlerin il geneli geniş kapsamlı sürdüğünü belirterek tedbirlere uyulmasını istediklerini dile getirdi. Bugünkü denetimde kurallara uyulduğunu gözlemlediklerini aktaran Öner, "Bu durum tabii ki beni son derece memnun kıldı. Görünen vatandaşımız ve esnafımız kurallara uyuyor. Gözlemlerimiz bu yönde. Biz de denetimde kendilerine bazı bilgiler verdik. Böyle devam edersek bu salgından erken kurtulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde polis ve jandarma vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı.

Kars

Kars'ta, Vali Türker Öksüz başkanlığında denetim düzenlendi. Vali Öksüz ve beraberindekiler, Kazım Karabekir Caddesi ve Faikbey Caddesi'nde iş yerlerini denetledi ve maskesiz dolaşanları uyardı.

Öksüz, gazetecilere, virüsün yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlerin uygulandığını söyledi. Tedbir alındığı zaman yarına güvenle bakılabileceğini belirten Öksüz, "Koronavirüsle mücadelede toplumumuzun sağlığını korumak istiyoruz, vaka sayılarındaki artışı durdurmamız lazım. Bunun için de denetimlerin etkili olması lazım. Koronavirüsten dolayı 80 hastamız şu anda hastanelerimizde tedavi görüyor. Hiç kimse 'Ben bu hastalığa yakalanmayacağım.' diye düşünmesin, mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız lazım." diye konuştu.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ise ilçede ekiplerle iş yerlerinde denetim yaptı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunan Koşal, maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Tunceli

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetlemelerde bulundu. Vali Özkan, kent merkezi ve Atatürk Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret ederek uyulması gereken kurallar konusunda esnaf ve kent sakinlerine bilgi verdi

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diyoruz ki maskemizi takalım, mesafemize uyalım ve temizlik kurallarına riayet edelim. Biz de ilimiz genelinde Kovid-19 tedbirlerine uyan ve bütün bilgilendirmelerini müşterilerine yapan işletmelere birer 'Kovid-19 salgın tedbirlerine bu iş yeri uymaktadır' diye birer çıkartma veriyoruz. Onlar bunu iş yerlerine yapıştıracak, müşteriler de geldiğinde buranın güvenli olduğunu bilecek." dedi.

Denetimlere aralıksız devam edeceklerini anlatan Özkan, vatandaşlarında kurallara uymasıyla ancak salgının önlenebileceğini kaydetti.

Ağrı

Ağrı'da da Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde iş yerlerini denetledi. Cıbır ve beraberindekiler Kağızman Caddesi'ndeki kafe, restoran ve kahvehaneleri gezerek Kovid-19 salgını hakkında esnafı bilgilendirdi. Kovid-19 ile ilgili esnafa broşür dağıtan Cıbır ve beraberindekiler, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve beraberindekiler de ilçedeki iş yerlerinde denetleme yaptı.

Erzincan

Maske takma zorunluğu bulunan Erzincan'da ekipler, kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Ordu, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri üzerindeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim yaptı.

Ekipler, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti. Polis araçlarından maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması anonsları yapıldı.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:56

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 7 ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı - Son Dakika
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