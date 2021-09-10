Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 34, Erzincan'da 33, Iğdır'da 31, Erzurum ve Ağrı'da 30, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.