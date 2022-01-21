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Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

21.01.2022 11:22
Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Iğdır, Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 818 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Iğdır, Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 818 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 511 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 123, Ağrı'da 82, Tunceli'de 82, Iğdır'da 9, Ardahan'da 6 ve Kars'ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

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Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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