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Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

19.07.2021 11:39
Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki kurbanlık pazarlarında, arife yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki kurbanlık pazarlarında, arife yoğunluğu yaşanıyor.

Erzurum'daki Canlı Hayvan Pazarı'na sabahın erken saatlerinde hayvanlarını araçlarla getiren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için alıcılarla sıkı pazarlıklara giriyor.

Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık almak isteyenler pazarda yoğunluk oluşturdu.

Kars

Kars'ta ise farklı noktalarda kurulan hayvan pazarlarında besiciler ile alıcılar arasında yapılan kurban pazarlıkları renkli geçiyor.

Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık almak, besiciler de emeklerinin karşılığını alabilmek için sıkı pazarlıklara giriyor.

Besicilerden Haydar Aşık, son günlerde pazar alanında yoğunluk yaşandığını belirterek, "Yaklaşık bir haftadır merkezde bulunan hayvan pazarındayız. 8 büyükbaş hayvan getirdim bunlardan 7'sini sattım, son bir tane kaldı ve inşallah onu da satacağım. Bu yıl kurbanlıklarda fiyat uygun, alıcılar fiyatlardan çekinmesin." dedi.

Ağrı

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerden Ağrı'da da hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Binlerce küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğu pazarda, besiciler ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Öte yandan sağlık ekipleri hayvan pazarının girişinde stant kurarak isteyenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aşılıyor.

Besici İkram Ünal, AA muhabirine, bir tonun üzerindeki boğasını satmak için pazardaki bekleyişini sürdürdüğünü anlattı.

Ardahan

Ardahan'da da yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarında yoğunluk arttı.

Kurbanlık alımını bayram gününe bırakmak istemeyen vatandaşlar, pazarda besiciler ile sıkı pazarlıklar yapıyor.

Besici Vedat Temel, yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğasını sattığını ifade ederek, "Boğamı buraya satışa getirdim. 21 bin liradan alıcısını bulduk. Alan kişi hayrını görsün." dedi.

Iğdır

Iğdır'da satışa sunulan bir tonun üzerindeki "Şampiyon" ve "Paşa" adlı tosunlar, pazarın gözdesi oldu.

Kurbanlıklarını kentteki pazara getiren besicilerden Berşan Manki, 1 ton 450 kilogram gelen "Şampiyon"u 35 bin, Tahir Kaya ise 1 ton 360 kiloluk "Paşa"yı 31 bin liradan satışa çıkardı.

Besici Kaya, 6 aydır besiye aldığı "Paşa"nın pazarda herkesin ilgisini çektiğini belirterek, "Tosun kendi evimizin danasıdır, köyde yoncayla besledik." ifadesini kullandı.

Erzincan

Erzincan Belediyesi tarafından Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde oluşturulan canlı hayvan pazarı, bayram arifesinde hareketlilik kazandı.

Besici Serhat Çakır, satışların iyi olduğunu söyledi.

Kimsenin elinde kurbanlığın kalmayacağına inandığını ifade eden Çakır, "Hisseler 1500 liradan başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl pazar biraz daha canlıydı." diye konuştu.

Doğu Anadolu, Erzurum, Türkiye, Arife, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu - Son Dakika


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