Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

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Erzincan'daki Ergan kayak merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Erzincanlılar hafta sonunu Ergan Dağı'nda geçirdi

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yoğunluk oluşturan turistler kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

Kayakseverlerden Büşra Demirdaş, uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu dışarı çıktıklarını anımsattı.

Kayak yapmayı özlediklerini dile getiren Demidaş, "Kısıtlamaların kalkması bizim için büyük fırsat oldu. Biz de bu fırsatı kayak merkezine gelerek değerlendirmek istedik. Keyifli bir gün oluyor." diye konuştu.