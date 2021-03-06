Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Kayak merkezi
Kayak, snowboard ve kızakla kayanlar
Jandarmanın vatandaşları uyarması
Otel müdürü Kemal Sönmez'in konuşması
Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu
KARS - Son yağışlarla ikinci etap pistlerde kar kalınlığının 115 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise pistlerde yoğunluk oluşturan turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Turistler Cıbıltepe'de güneşli havanın keyfini çıkardı
Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, yasakların kısmen gevşetilmesiyle kayak merkezinde hareketlilik yaşandığını anlattı.
Oteller olarak gerekli bütün tedbirleri sezon başından beri uyguladıklarını aktaran Sönmez, "Bugün vatandaşlarımız hem otellerimizi doldurdular hem de günübirlik misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Kar yağışı bekliyoruz. Bu da sezonumuzu nisan ayı başlarına kadar uzatacak." dedi.
Kayak severlerden Hakan Taşdemir kısıtlamanın kalkmasıyla merkeze gelerek güzel havada kayak yaptıklarını belirtti.
Kaynak: AA
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