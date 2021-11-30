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Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu

30.11.2021 13:14

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulamanın yarın başlayacak olması, araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu

Doğu Anadolu, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu - Son Dakika
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