Doğu Anadolu'daki lastikçilerde "zorunlu kış lastiği uygulaması" yoğunluğu - Son Dakika

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'daki oto lastik tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Zorunlu uygulamanın yanı sıra kış mevsiminin çetin geçtiği Doğu Anadolu'daki kara yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen sürücüler, yaşadıkları illerin oto lastikçilerinde yoğunluk oluşturdu.

Erzurum'da aracının lastik değişimini yapan sürücülerden Metin Kaya, kar yağmadan önlem aldıklarını belirterek, "Havalar artık soğudu. Kendimizi kışa hazırlıyoruz." dedi.

Lastik tamircisi Yusuf Çimen, Erzurum'da vatandaşların lastiklerini bir ay öncesinden değiştirmeye başladığını, kışın çetin geçtiği kentte vatandaşların kış lastiği değişimini önemsediğini anlattı.

Lastikçilerdeki yoğunluk devam ediyor

Kars'taki oto lastik firmasında çalışan Muammer Sancar ise araçların kışlık lastiklerini değiştirme yoğunluklarının devam ettiğini söyledi.

Sancar, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle lastiklerin kışlıklarla değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erzincan'daki lastik firması sahibi Vural Ertane de sürücülerin son günü beklemeden hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle lastik değişimlerinin yaptırmaları gerektiğini aktardı.

Lastik değişimi son günlere bırakıldığında yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülerin iyi işçilik hizmeti alamayacağını söyleyen Ertane, "Ayrıca sıra beklememeleri için 1-15 gün öncesinden değişim yaptırmaları daha iyi olur. Kış lastiklerini taktırdıktan sonra mutlaka balans ayarlarını yaptırmaları lazım çünkü belirli bir süratten sonra titreme oluyor." diye konuştu.

Hava erken soğuduğu için lastik değişimi de erken başladı

Ağrı'da oto lastikçilik yapan Tuncay İdi de kentte havaların erken soğuduğunu ve sabah saatlerinde yollardaki buzlanma nedeniyle sürücülerin çoğunun yaklaşık bir ay öncesinden kışlık lastik taktırmaya başladığını, lastik değişimlerine devam ettiklerini söyledi.

Sürücülerden Mehmet Zakir Polat da kentte kış mevsiminin ağır geçtiğine işaret ederek sürücülere tedbir uyarısı yaptı.

Ardahan'da oto lastikçilik yapan İsmail Bingöl de kentte etkili olan kar yağışının ardından araçların lastik değişiminin başladığını belirtti.

Yaklaşık 10 gündür yoğunlaştıklarını anlatan Bingöl, "Bilindiği gibi memleketimizde son günlerde hem kar hem de soğuk hava etkili olmaya başladı. Vatandaşlar da bu nedenle kışlık lastiklerini taktırmaya başladı." dedi.

Sürücülerden İsmail Kahya ise güvenli ve rahat ulaşım için kış lastiğinin önemli olduğunu ifade etti.