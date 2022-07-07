Doğu Anadolu'daki sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Erzurum, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Kars'taki sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda öldürülmesini kınadı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi poliklinikleri önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, saygı duruşunda bulundu, alkış ve sloganlarla sağlık çalışanlarına şiddeti protesto etti.

Kamu-Sen İl Başkanı Mucip Gözeger, grup adına yaptığı açıklamada, Karakaya'nın acısının yüreklerini yaktığını ve tüm sağlık camiasını derinden yaraladığını söyledi.

Böylesine korkunç olayların yaşanmasının, yaptırımların ne kadar ağır olması ve tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Gözeger, şunları kaydetti:

"Hastanede bir doktorumuz silahla katlediliyorsa, atılması gereken çok adımlar vardır. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına, sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Bu nedenle sağlıkta şiddet basit bir mesele değildir. Mutlaka çözüm üretilmesi gereken temel bir sorundur. Şiddet kanlı cinayetlere dönüşmektedir. Bu mesele sadece sağlık camiasının değil tüm Türkiye'nin meselesidir. Bu cinayet ve katliam sözün bittiği yerdir."???????

Ayrıca Iğdır Devlet Hastanesi, Kars Harakani Devlet Hastanesi, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ardahan Devlet Hastanesi, Tunceli Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen doktorlar ile sağlık çalışanları Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi.