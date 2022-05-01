Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı

01.05.2022 00:33

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren Doğu Anadolu'daki taraftarlar cadde ve sokaklarda kutlama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren Doğu Anadolu'daki taraftarlar cadde ve sokaklarda kutlama yaptı.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kutlamalar kapsamında takım formalarını giyen ve ellerinde borda-mavili bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Söyledikleri marşlarla caddelerde yürüyen ve araçlarıyla turlayan taraftarlar, meşale yaktı, horon ve kolbastı oynayarak kutladı.

Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı
Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı
Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı
Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı

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Spor Toto Süper Lig, Doğu Anadolu, Trabzonspor, Antalyaspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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