Van'da 'Yerel Gazeteler Buluşması' eğitimi - Son Dakika

Van'da 'Yerel Gazeteler Buluşması' eğitimi

30.03.2021 16:55
Van'da 'Yerel Gazeteler Buluşması' eğitimi, System.String[]

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van'da 'yerel gazeteler buluşması" düzenlendi.

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van'da 'yerel gazeteler buluşması" düzenlendi.

Elite World Van Hotels'de düzenlenen programda; Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki yerel gazete temsilcilerine yapısal ve dijital dönüşüm konularında eğitim verildi. Burada konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilerin bulundukları bölgedeki sorunları en iyi şekilde yansıtmakla yükümlü olduklarını söyledi. Bölgeden olumlu haberleri okumaya ve izlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Gazeteciler kamunun görmeyen gözü, işiten kulağıdır. Sizlerin bölgede gördüklerini karar alıcılara aktarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Bölgedeki sorun ve sıkıntıların farkındasınız" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin birlik ve beraberliği sağlayacak bir dil kullanmalarının kamu yararına olacağını söyleyen Vali Bilmez, "Eğer bu ülkede birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bütün farklılıklara rağmen tesis edemezsek emin olun işimiz kolay olmayacak. Onun için toplumumuzu ayrıştıran dili değil, toplumumuzu birleştiren bir dile ihtiyacımız var. Sorunlarımızı da dile getireceğiz. Eksik ve yanlışlıkları da yansıtacağız ama ne olur rekabet duygusuyla bizi birbirimize düşürmekten de kaçınmamız gerek. Bölgenin, ülkenin menfaatini her şeyin üstünde tutmamız lazım. Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan ama bu ülkenin bütünlüğüne inanma bilinciyle hareket eden herkese de saygı duymamız gerekir" dedi.

BİK Genel Müdürü Duran ise her fırsatta yerel gazetecilere destek veremeye devam edeceklerini söyledi. Yerel gazete ve internet sitelerinin çağın gereklerine uygun yenilenmesi gerektiğini belirten Duran, "Maalesef olumsuz ya da yalan haber doğru haberden daha hızlı yayılıyor, daha fazla ilgi görebiliyor. Bizim gazetelerin kültüründe haber doğrulama var. Eğer sizin haber siteleriniz internet haberciliğinde de önde olursa doğrulanmış haber, rafine haberler halka ulaşmış olur. Biz de bu anlamda sizlere destek olacağız ve sizlere katkı sağlayacağız. Salgın döneminde aldığımız tedbirler devam edecek. Bu anlamda il il gezerek gazetelerimizin sorunlarını yerinde görerek, bu sorunlara çözüm yolları buluyoruz" diye konuştu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, kitle iletişim araçlarındaki teknolojik değişimin yazılı basını olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi. Güray, yerel basının geçmişten günümüze gelen belli başlı problemleri olduğunu söyleyerek, "Yazılı basın açısından tirajlardaki düşüş, yerel basının gelir kaybına neden olmakta ve bugün burada toplanmamızın temelinde de bu sorun yatmaktadır. Yerel basının dijitalleşme sürecine entegre olmasını amaçlayan bu eğitim programı, dijitalleşmiş reklam pazarından yerel basının hak ettiği payı alabilmesi için planlandı. Kurumumuz ve Basın İlan Kurumu işbirliğiyle Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'da faaliyet gösteren yerel basın kuruluşları için kapasite geliştirme eğitimi verilmesinden ve böylece dijitale geçiş noktasında kısa vadede nitelikli içerik üretimi sağlanacağından dolayı memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İki gün boyunca çeşitli eğitim seminerleriyle devam edecek programa, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'taki yerel medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - VAN

Van'da 'Yerel Gazeteler Buluşması' eğitimi
Van'da 'Yerel Gazeteler Buluşması' eğitimi
Van'da 'Yerel Gazeteler Buluşması' eğitimi
Van'da 'Yerel Gazeteler Buluşması' eğitimi

Doğu Anadolu, geri dönüşüm, Gazete, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da 'Yerel Gazeteler Buluşması' eğitimi - Son Dakika


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