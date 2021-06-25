Doğu Anadolu'dan batı illerine sevk edilen kurbanlıklara sıkı denetim - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nden büyük şehirler başta olmak üzere batı illerine gönderilen kurbanlıklar, Erzincan'daki uygulama noktasında sıkı denetimden geçiriliyor.

Erzurum-Erzincan kara yolunda canlı hayvan sevk kontrol noktası oluşturan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, tır ve kamyonlarla taşınan hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini inceliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurban sevkiyatının başladığını söyledi.

Kentte özellikle doğu illerinden gelen kurbanlıkların kontrolü için veteriner hekimlerle yol kontrolü yaptıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Yaklaşan Kurban Bayramı dolaysıyla batıya, özellikle büyük şehirlerimize, Ankara, İzmir'e yolculuğa çıkan hayvanların kontrolü için yol kontrol noktasında bulunuyoruz. Burada her sene Kurban Bayramı'ndan önce Hayvan Sağlığı Şubesi ekipleriyle yol kontrolümüzü günlük yapıp gerekli evrakı inceliyoruz. Bunlar, veteriner sağlık raporu ve hayvanların pasaportu ile aynı zamanda arabanın dezenfeksiyon evrakıdır. Hayvan küpe numaralarını da kontrol ediyoruz. Ardından vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu şekilde yola çıkmalarını ve hayvanlarını satmalarını bekliyoruz."

Şahin, tüm üreticilerin hayırlı satışlar yapıp bol kazanç elde etmesini dileyerek, "İnşallah Kurban Bayramı'nda herhangi bir sorunla karşılaşılmayacak. Yeterli sayıda kurbanlık hayvanımızın da batı illerine sevkiyatı başlamış bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Kurbanlıklarını Erzurum'dan İzmir'e götüren Ahmet Özdemir de tüm besicilere hayırlı kazançlar diledi.