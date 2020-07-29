Doğu Anadolu'dan kurbanlık sevkiyatı Kovid-19'a rağmen arttı - Son Dakika

Doğu Anadolu'dan kurbanlık sevkiyatı Kovid-19'a rağmen arttı

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen geçen yıla göre büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyükşehirlere sevkinde artış yaşandı.

Doğu Anadolu'dan kurbanlık sevkiyatı Kovid-19'a rağmen arttı, System.String[]

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen geçen yıla göre büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyükşehirlere sevkinde artış yaşandı.

Bölgede hayvancılığın yaygın yapıldığı şehirlerin başında gelen ve yaklaşık 1,6 milyon hektarla Türkiye'nin yüzde 11'lik mera varlığına sahip Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi yaşanan yoğunluk, hem besicilerin hem de alıcıların yüzünü güldürüyor.

Yaklaşık 1 milyon 628 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına sahip kentte, fiyatların geçen yıla göre fazla değişmemesi, kurbanlık satışlarını da artırdı.

Erzurum-Ağrı kara yolundaki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı ile Aziziye ilçesindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı'nda önceki yıllara oranla yoğunluk yaşanıyor.

Maskesiz girişlerin yasak olduğu, güvenlik önlemlerinin üst seviyede alındığı ve hijyenin sağlanması için dezenfeksiyonun aralıksız sürdürüldüğü pazar yerlerindeki yoğunluğun, bayram süresinde devam etmesi bekleniyor.

Kurbanlık sevkinde büyük artış

Salgına rağmen satışların ve büyükşehirlere sevkiyatın yoğunluğu, besicileri de sevindirdi. Geçen yıl bu dönemde 25'er bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkiyatının yapıldığı Erzurum'da, bu rakam şimdiden 30 bin büyükbaş ve 35 bin küçükbaş oldu.

İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirler ve batı illerine yapılan kurbanlık sevkinde yaklaşık yüzde 25 ile 40 arasında değişen artışın, yaşanan yoğunluk nedeniyle ilerleyen günlerde de süreceği tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesindeki sevkiyat artışının, beklentinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Bölgede hayvancılığın yaygın yapıldığı şehirlerin başında Erzurum'un geldiğini aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Erzurum için beklenti ve umutların karşılık bulduğu, canlılığın üst seviyede olduğu bir dönemi yaşıyoruz. 827 bin büyükbaş ve yaklaşık 800 bin küçükbaş hayvan varlığı ile hayvancılığın merkezi konumunda bir iliz. Geçtiğimiz yıl 25'er bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sevk edildiği, yaklaşık 38 bin kurbanlığın da kesildiği bir dönem geçirildi. Bu sene malum pandemi var ve bazı sıkıntılar elbette yaşandı. Özellikle Kurban Bayramı döneminde hayvan sevk ve kesimlerinde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz."

Son günlerde daha da hareketlenecek

Akar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkinde şu an itibarıyla yüzde 25'in üzerinde bir artış söz konusu olduğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl 25 bin olan büyükbaş sevkimiz şimdiden 30 bin civarında. Küçükbaş ise 35 bine ulaşmış durumda. Bunun özellikle son günlerde daha da hareketlenmesini bekliyoruz." dedi.

Erzurum'da hayvancılık altyapısı bakımından son dönemde önemli aşamalar kaydedildiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar da bu durumdan memnun. Kurban pazarlarımızda yoğunluk çok fazla. Erzurum, gerek hayvan varlığı, gerekse sevkler konusunda bir sıkıntı yok. Denetimlerimize sürekli olarak devam ediyoruz. Sevk edilen kurbanlıklarda satışlar iyi gidiyor. Son dönemde de bunun artacağını umut ediyoruz. Bu son iki, üç günde de sevk ve satışlarda yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Özellikle büyükbaş hayvan sevkinde yüzde 30'ları bulacağımızı tahmin ediyorum. Pandemiye rağmen bu Erzurum için çok güzel bir sayı olacak."

Erzurum'dan kurbanlık sevk eden besici Şahin Aydın da bayram öncesi satışlarının iyi olduğunu anlatarak "Aldığımız kurbanlıkları İstanbul'a götüreceğiz. Piyasa da gayet iyi durumda, alıcı ve satıcı da memnun. İstanbul'a götüreceğimiz kurbanlıkları pazardan canlı kilo üzerinden satacağız." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'dan kurbanlık sevkiyatı Kovid-19'a rağmen arttı - Son Dakika
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