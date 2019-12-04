Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisi altında
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Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisi altında

6 saat önce

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisi altında, System.String[]

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kentin ara sokakları ve kaldırımlar buzla kaplandı, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sabah saatlerinde buzlu yollar ve kaldırımlarda ilerleyen araç sürücüleri ile vatandaşlar güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaldırım ve yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Ağrı

Ağrı'da, soğuk havanın etkisiyle dereler ve nehirlerin yüzeyleri buzla kaplandı.

Araçların camlarının buz tuttuğu kentte, sürücüler ve vatandaşlar buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda güçlükle ilerledi.

Karla mücadele ekiplerince, sabah kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Çarşı ve pazarda tezgah açan vatandaşlar, ısınmak için ateş yaktı.

Ardahan

Ardahan'da ise kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, iş yerlerinin önünü ve karla kaplanan araçlarını temizlemeye çalıştı. Öğrenciler de kar yağışı altında güçlükle okula gitmeye çalıştı.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı dereler buz tutarken, vatandaşlar araçlarını battaniyeyle örttü.

Bitkilerin kırağı tuttuğu ilde, kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları da yiyecek arayışına girdi.

Kars, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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